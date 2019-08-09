Сантьяго, , 14:57 — REGNUM

Неизвестный устроил стрельбу в зале игровых автоматов в чилийском городе Пуэнте-Альто. Погибли не менее пяти человек, передает 9 августа радиостанция BioBio.

Вооруженный человек вошел в зал и открыл огонь по людям, совершив более 40 выстрелов. Два посетителя зала погибли на месте, еще трое пострадавших скончались в больнице. Жертвам стрелка было от 18 до 47 лет.

Предположительно, перед стрельбой снаружи игрового зала произошел конфликт. Нападавшего разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, похожий инцидент произошел в начале августа в канадском городе Торонто. После ссоры один из посетителей ночного клуба стал стрелять по людям, ранив семь человек.

Читайте также: Неизвестный устроил стрельбу в канадском Торонто