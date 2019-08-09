Туапсе, Краснодарский край, , 14:57 — REGNUM

Глава администрации города Туапсе Краснодарского края Владимир Зверев задержан сотрудниками полиции. В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщает РБК Краснодар со ссылкой на источники в силовых структурах.

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По данным правоохранительных органов, в мае 2019 года мэр Туапсе издал постановление о предоставлении в аренду земельного участка на площади Привокзальной некому гражданину. При этом в договоре была более чем в два с половиной раза занижена стоимость годовой арендной платы.

В настоящее время градоначальник взят под стражу. В мэрии пока никаких официальных комментариев на это счёт не предоставили.

Как сообщало ИА REGNUM, буквально на днях в сети появилось видео, в котором утверждалось, что мэр Туапсе задержан. В администрации Туапсе эту информацию опровергли, заявив, что Зверев находится на рабочем месте.