Сургут, Югра, , 14:58 — REGNUM

В Югре за совершение коммерческого подкупа перед судом предстанет бывший заместитель директора филиала «Сургутская ГРЭС — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали в СУ СКР по ХМАО.

Следствием установлено, что мужчина, будучи заместителем директора филиала «Сургутская ГРЭС — 2», получил взятку в сумме 350 тыс. рублей от генерального директора одной из организаций. Обвиняемый за это должен был помочь организации в выигрыше конкурса на оказание услуг по вырубке кустарников в охранной зоне подземных газораспределительных газопроводов высокого давления.

Мужчину обвиняют по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.