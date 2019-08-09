Москва, , 15:08 — REGNUM

Защита участников массовых беспорядков подала апелляционную жалобу на решения об их заключении под стражу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы, где обвиняемым избирали меру пресечения.

«В адрес суда поступили апелляционные жалобы на постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в участии в массовых беспорядках, а также применении насилия. Рассмотрение апелляционных жалоб назначено в Московский городской суд», — уточнили в пресс-службе суда.

Так, 14 августа будут рассмотрены апелляционные жалобы об изменении меры пресечения Ивану Подкопаеву, Сергею Абаничеву, Владиславу Барабанову и Самариддину Раджабову. На следующий день, 15 августа, Мосгорсуд примет решение относительно изменения меры пресечения Даниила Конона, Егора и Кирилла Жуковых и Алексея Меняйло.

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