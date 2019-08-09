Великие Луки, Псковская область, , 14:50 — REGNUM

Город Великие Луки в Псковской области переживает подтопления после ливневых дождей. Ситуацию взял на контроль губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

В результате сильных ливней, начавшихся ещё 8 августа, в городе оказались подтопленными проезжие части ряда улиц, а также территория частного жилого сектора.

В устранении последствий подтопления задействованы девять аварийных бригад: четыре бригады муниципального «Спецавтохозяйства», две бригады «Водоканала», три бригады от управляющих компаний ЖКХ — всего 26 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гидрометцентр РФ 7 августа предупредил о том, что в европейскую часть России с запада Европы идёт активный и глубокий циклон. Последствия ливневых дождей ликвидируют в Твери, Санкт-Петербурге, других регионах России.