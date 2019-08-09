Самара, , 14:49 — REGNUM

400 человек были эвакуированы из ТЦ «Парк Хаус» в Самаре из-за срабатывания пожарной сигнализации в здании, 9 августа сообщает «Самарская газета».

По информации ГУ МЧС Самарской области, сообщение о срабатывании пожарных датчиков в здании торгового центра поступило в спасательную службу города 9 августа в 13:36 часов.

По тревоге ранга вызова «Пожар №2» были подняты подразделения. Из торгового центра спасатели эвакуировали 400 человек.

Проверив помещения здания, пожарные не выявили никаких очагов возгорания. По сообщению спасителей на втором этаже торгового центра проводились ремонтные работы, которые и могли стать причиной срабатывания пожарной сигнализации.

Вызов был признан ложным.

Напомним, что в 2019 году в ТЦ «Парк Хаус» пожарным пришлось выезжать два раза. Первый раз в январе текущего года в здании сработала пожарная сигнализация. Вызов оказался ложным.

Второй раз, в мае 2019 года, в здании произошло короткое замыкание. Тогда было эвакуировано более 150 человек.