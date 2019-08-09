Екатеринбург, , 14:42 — REGNUM

В Екатеринбурге суд отклонил ходатайство защиты подсудимого по резонансному делу о ДТП на Фурманова в смягчении меры пресечения. Обвиняемый останется под арестом до конца года, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города корреспонденту ИА REGNUM.

«Подсудимому продлили арест до 18 января 2020 года. Следующее заседание пройдет 15 августа 2019 года», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и использовании подложного документа обвиняется житель Екатеринбурга, который в ноябре 2018 года сбил на тротуаре троих человек. Сегодня, 9 августа, начался суд по данному делу.

Напомним, что водитель машины «Хонда» 14 ноября на улице Фурманова в Екатеринбурге выехал на пешеходный тротуар и на большой скорости сбил мужчину и женщину с коляской, в которой был грудной ребёнок. Все трое получили тяжёлые травмы.

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