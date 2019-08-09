Великий Новгород, , 14:36 — REGNUM

В Новгородской области в отношении бывшего ректора Регионального института профессионального развития (РИПР, бывший НИРО — Новгородский институт развития образования) Ольги Васильевой возбуждены новые уголовные дела. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 августа, в пресс-службе прокуратуры региона, она подозревается в совершении ещё двух преступлений по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершённая с использованием служебного положения»).

Следствие выяснило, что в декабре 2018 года подозреваемая заключила с индивидуальным предпринимателем договоры на оказание услуг по разработке сценария торжественного мероприятия по итогам конкурса среди организаций дополнительного образования детей, а также организации конкурса исследовательских работ «Отечество» — на суммы 28 тыс. и более 76 тыс. рублей.

«Вместе с тем фактически данные услуги оказаны не были, в то время как подозреваемая подписала соответствующие акты приёма-передачи», — сообщили в прокуратуре Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении Ольги Васильевой ранее были возбуждены три уголовных дела — по фактам получениявзятки в крупном размере и растрату. Их расследование продолжается. С апреля 2019 года Васильева находится под стражей.

Напомним, на назначении Ольги Васильевой на пост ректора Регионального института профессионального развития осенью 2018 года настоял экс-министр образования Новгородской области Павел Татаренко, ушедший в отставку в июле 2019 года после года работы в этой должности.

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