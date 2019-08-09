Москва, , 14:31 — REGNUM

Зона задымления от лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке значительно сократилась с 30 июля. Об этом говорится в сообщении МЧС России.

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Так, количество населенных пунктов, оказавшихся в дыму, уменьшилось в 4,5 раза, в июле их было 800. Превышение ПДК на задымленных территориях не зарегистрировано.

Отмечено также, что к 9 августа площадь активного горения удалось сократить до 96 тыс. га. В трех регионах Сибири и Дальнего Востока потушены 355 пожаров на площади более 1,2 млн га.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 августа в Сибири действовало 275 очагов лесных пожаров на площади более 1,5 млн га. В Якутии (ДФО), Иркутской области и Красноярском крае из-за горящих лесов действует режим ЧС.

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