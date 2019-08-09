Москва, , 13:57 — REGNUM

В Москве задержаны шесть членов преступной группы из Ульяновска, которых подозревают в мошенничестве в сфере автострахования. Следствие считает, что они могут быть причастны к 25 эпизодами преступления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Ульяновской области.

В Москве полиция задержала предполагаемого лидера преступной группы и пятерых участников ОПГ. Их подозревают в 12 эпизодах мошенничества в сфере автострахования на сумму более 2 млн рублей. При этом следствие считает, что число эпизодов может возрасти до 25.

По предварительным данным полиции, члены преступной группы приобретали в автосалонах дорогие иномарки, оформив на них полисы ОСАГО, а затем на подконтрольных станциях техобслуживания устанавливали на них кузовные детали с повреждениями, характерными для ДТП. Следствие полагает, что после этого на территориях Москвы и Ульяновской области злоумышленники инсценировали аварии, получая от 100 до 400 тыс. рублей выплат от страховых компаний.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в другом регионе Поволжья, Саратовской области, ушло в суд уголовное дело в отношении восьми членов банды, которая, по данным следствия, шесть лет занималась в регионе махинациями с автостраховками, причинив ущерб 15 страховым компаниям. Правоохранители полагают, что мошенники инсценировали страховые случаи с дорогостоящими автомобилями, которые относятся к премиум-классу — БМВ, Ауди, Ягуар, Мерседес-Бенц. А затем получали страховые выплаты.

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