Донецк, , 13:43 — REGNUM

В районе Коминтерново позиции Народной милиции ДНР были обстреляны боевиками 36-й бригады ВСУ. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«С прискорбием сообщаем, что в результате подлого обстрела с украинской стороны, погиб военнослужащий нашей республики, выполнявший задачи по инженерному оборудованию наших позиций. В момент начала обстрела он находился на бруствере окопа без оружия, только с сапёрной лопаткой и не успел укрыться», — рассказали в пресс-службе.

Представитель Народной милиции ДНР отметил, что погибший стал пятой жертвой ВСУ с момента начала очередного «перемирия».

"В случае отсутствия, в ближайшее время, реальных действий по поддержанию мира от украинских оккупантов и международных организаций, наш, полностью симметричный, ответ не заставит себя ждать», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели бойца Народной милиции ДНР во время столкновения с группой украинских диверсантов. Он скончался на следующий день от полученных ран.

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