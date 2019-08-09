Донецк, 9 августа 2019, 13:43 — REGNUM
В районе Коминтерново позиции Народной милиции ДНР были обстреляны боевиками 36-й бригады ВСУ. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Представитель Народной милиции ДНР отметил, что погибший стал пятой жертвой ВСУ с момента начала очередного «перемирия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели бойца Народной милиции ДНР во время столкновения с группой украинских диверсантов. Он скончался на следующий день от полученных ран.
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