Бишкек, , 13:23 — REGNUM

После переросшего в массовые беспорядки митинга сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и последующего их разгона милицией и ОМОНом в медицинские учреждения киргизской столицы обратились 52 пострадавших, пишет «24.kg».

По информации министерства здравоохранения республики, 10 из них были госпитализированы в столичные больницы. Всего же лечение получают 20 пострадавших.

Также в ведомстве отмечают, что вопрос обеспечения лекарствами пострадавших находится на постоянном контроле у министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.