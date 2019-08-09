Тюмень, , 13:22 — REGNUM

В одном из населенных пунктов Абатского района Тюменской области погиб 13-летний мальчик. По предварительным данным, подросток сорвался с берегового обрыва во время игры с собакой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 8 августа 2019 года. Известно, что подросток в этот день гулял во дворе своего дома, расположенном на высоком берегу реки Ишим. Играя с собакой, он побежал и сорвался с берегового обрыва вниз в реку. Ребёнок утонул.

СУ СКР по Тюменской области проводит доследственную проверку происшествия.