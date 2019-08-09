Канберра, 9 августа 2019, 13:34 — REGNUM
Пятерым мужчинам в возрасте от 24 до 51 года в австралийском городе Графтон предъявлены обвинения в хранении и сбыте наркотиков. Об этом 9 августа передает Associated Press.
Австралийские детективы раскрыли крупный наркосиндикат, сбывающий наркотики в районе города Графтон, штат Новый Южный Уэльс.
По данным агентства, в четверг, 8 августа, полицейские провели обыски в четырех домах подозреваемых и изъяли метамфетамин, каннабис, наличные деньги и оружие.
Отмечается, что все пятеро подозреваемых предстанут перед судом в Графтоне 9 августа.