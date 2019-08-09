Канберра, , 13:34 — REGNUM

Пятерым мужчинам в возрасте от 24 до 51 года в австралийском городе Графтон предъявлены обвинения в хранении и сбыте наркотиков. Об этом 9 августа передает Associated Press.

Австралийские детективы раскрыли крупный наркосиндикат, сбывающий наркотики в районе города Графтон, штат Новый Южный Уэльс.

По данным агентства, в четверг, 8 августа, полицейские провели обыски в четырех домах подозреваемых и изъяли метамфетамин, каннабис, наличные деньги и оружие.

Отмечается, что все пятеро подозреваемых предстанут перед судом в Графтоне 9 августа.