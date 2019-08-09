Иркутск, , 13:03 — REGNUM

В Иркутской области защищать населённые пункты от лесных пожаров помогают спасатели МЧС России из Новосибирской области. Как сообщили ИА REGNUM 9 августа в новосибирском главке МЧС, основная задача спасателей — не допустить распространение огня на населённые пункты.

Из Новосибирской области в Иркутскую 3 августа командированы 85 человек личного состава аэромобильной группировки. Новосибирские спасатели передислоцированы на пожары в Киренский район Прингарья.

Группа разделилась на три бригады для защиты населённых пунктов Никольск, Подволошино, Усть-Киренга. По данным МЧС, огнеборцы прокладывают минерализованные полосы, гасят возгорания ранцевыми огнетушителями, патрулируют территории.

«Общее количество сил и средств в Прибайкалье составляет более 1 200 человек и 263 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также: Огонь пожирает сибирские леса: все новости

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным Авиалесоохраны, в Иркутской области по состоянию на 00:00 (мск) 9 августа было зарегистрировано 136 лесных пожаров на общей площади порядка 708,3 тыс. га.