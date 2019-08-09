Красногорск, , 12:58 — REGNUM

В ночь с 8 на 9 августа шквалистый ветер повалил 12 деревьев в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

«Всего на территории области повалено 12 деревьев. В настоящее время на дорогах федерального и регионального значений затруднений в движении автотранспорта нет», — отмечено в информации.

Подмосковные власти уточняют, что, по данным регионального управления МЧС, семь деревьев упало в поселках Ельдигино и Лесные поляны в Пушкинском округе, два дерева — в поселках Мамонтово и Старая Купавна Богородского округа, по одному дереву в деревне Давыдово в Ликино-Дулеве и микрорайоне «В» в Пущине.

«Линии электропередач, автомобили и строения не повреждены. В результате неблагоприятных метеорологических явлений, пострадавших нет», — говорится в материале.

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