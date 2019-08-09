Сана, , 12:39 — REGNUM

В Йемене был убит брат лидера хуситов Абдула-Малика аль-Хуси Бадреддин аль-Хуси, об этом 9 августа сообщает Al Arabia.

Повстанцы подтвердили гибель одного из своих высокопоставленных командиров, не сообщая подробностей преступления.

«Предательские руки, связанные с американо-израильской агрессией и ее приспешниками убили Ибрагима Бадреддина аль-Хуси» , — говорится в заявлении хуситов.

Напомним, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Ситуация в стране осложнилась, когда в войну вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.

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