Сана, 9 августа 2019, 12:39 — REGNUM
В Йемене был убит брат лидера хуситов Абдула-Малика аль-Хуси Бадреддин аль-Хуси, об этом 9 августа сообщает Al Arabia.
Повстанцы подтвердили гибель одного из своих высокопоставленных командиров, не сообщая подробностей преступления.
Напомним, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Ситуация в стране осложнилась, когда в войну вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.
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