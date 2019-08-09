Екатеринбург, , 12:25 — REGNUM

Рассмотрение уголовного дела о резонансном дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге на улице Фурманова, когда водитель «Хонды» на пешеходном тротуаре сбил троих человек, будет рассматриваться в закрытом режиме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

В суде уточнили, что в рассмотрении материалов дела будет представлена медицинская информация о фигурантах дела, а также одним из потерпевших является несовершеннолетний ребёнок. Именно с этим связан закрытый режим судебного следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге резонансное ДТП произошло 14 ноября 2018 года на улице Фурманова. В то утро, водитель автомобиля «Хонда» выехал на пешеходный тротуар и на большой скорости сбил мужчину и женщину с коляской, в которой находился грудной ребёнок.

В итоге пешеходы получили тяжёлые травмы. В частности мать и её ребёнок перенесли операции, и по имеющейся информации, малышу потребуется несколько лет на реабилитацию после полученных травм головы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге начался суд по резонансному ДТП на улице Фурманова