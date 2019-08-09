Красноярск, , 12:17 — REGNUM

В Красноярском крае обыски в служебных кабинетах сотрудников полиции произведены в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сегодня, 9 августа, сообщили в Главном следственном управлении СКР по краю.

Следственный комитет России Олег Константинов © ИА Красная Весна

По данным ведомства, следствие расследует уголовное дело, возбужденное по материалам краевого УФСБ в отношении 38-летнего начальника отделения УЭБиПК ГУ МВД России по Красноярскому краю. Он обвиняется в крупном мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Читайте также: Сотрудники ФСБ пришли с обысками в ГУ МВД по Красноярскому краю

По версии следствия, в 2016 году высокопоставленный полицейский пообещал предпринимателю освободить его предприятие от налоговой проверки. Он попросил 600 тысяч рублей — якобы для передачи сотрудникам налоговой инспекции. Обвиняемый деньги получил, но налоговая проверка не прекратилась. По её результатам предпринимателя привлекли к ответственности.

Обыски в служебных кабинетах сотрудников УЭБиПК прошли 8 августа. Следователи изъяли интересующие их предметы и документы. Обвиняемый арестован на два месяца, расследование продолжается.

Напомним, в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю ИА REGNUM сегодня, 9 августа, отказались прокомментировать информацию о том, что в управлении противодействия коррупции краевой полиции прошли обыски.

Читайте ранее в этом сюжете: В красноярском МВД не комментируют информацию о проведённых у них обысках