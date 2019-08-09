Севастополь, , 12:13 — REGNUM

Руководитель севастопольской строительной фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 8 августа сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Севастополю.

«С января 2015 года по декабрь 2016 года в нарушение Налогового и Уголовного кодексов РФ директор строительной фирмы умышленно завышала налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по финансово-хозяйственным операциям, включая в бухучёт заведомо ложные сведения. В итоге фирма уклонилась от уплаты налогов на общую сумму почти в 50 миллионов рублей, что считается особо крупным размером», — отметили в СК.

По данным правоохранителей, обвиняемая признала свою вину и полностью возместила причинённый государству ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным омбудсмена по правам человека в РК Людмила Лубиной, в симферопольском СИЗО содержатся более тысячи заключённых, при том, что здание может вместить чуть более 800 человек. При этом новое СИЗО пустует более полугода, поскольку чиновники до сих пор не решили вопрос с пропускной системой и обслуживающим персоналом.

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