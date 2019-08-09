Черкесск, , 12:18 — REGNUM

Четверо сотрудников городской больницы Черкесска получили сильное пищевое отравление после употребления грибов. Один из них в итоге скончался, ещё один находится в реанимации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В одном из лечебных учреждений республиканского центра четыре работника санитарно-технического обслуживания отравились грибами, которые сами собрали тут же, на территории учреждения, и приготовили себе на обед. Отравление грибами тяжелой степени для одного из них закончилось трагически, ещё один пострадавший находится в реанимационном отделении», — рассказали в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в подмосковной Электростали супружеская пара и двое их детей, младшему из которых было два года, скончались вследствие отравления грибами.

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