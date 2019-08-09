Майдугури, Нигерия, 9 августа 2019, 11:46 — REGNUM
Две террористки-смертницы, предположительно, из организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершили две отдельные атаки на северо-востоке Нигерии. В результате инцидентов погибли трое человек, еще восемь получили ранения, передает Deutsche Welle Swahili.
По информации издания, в четверг, 8 августа, два взрыва прогремели в городе Мафа, расположенного в 50 км от столицы штата Борно, Майдугури.
Начальник службы безопасности штата Белло Данбатта сообщил, что террористки прибыли в город Мафа вместе с группой женщин, которые отправились собирать хворост.
Группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемая в причастности к атаке, совершает нападения на северо-востоке Нигерии уже в течение десяти лет.