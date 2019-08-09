Воронеж, 9 августа 2019, 11:43 — REGNUM
Сильные ливни прогнозируются на территории Воронежской области 10 августа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС со ссылкой на доклад Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно прогнозу, днём в субботу 10 августа в Воронежской области ожидаются сильные дожди, грозы, ветер может усиливаться до 18 метров в секунду.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр России объявил «жёлтый», а местами и «оранжевый» уровень опасности для регионов Центрального федерального округа.