Баку, , 11:40 — REGNUM

В Каспийском море обнаружены фрагменты потерпевшего крушение истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает 9 августа пресс-служба Минобороны Республики.

«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, МиГ-29 ВВС Азербайджана, выполняя плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана вечером 24 июля. Судьба летчика не известна.

Поиски самолета ведутся специальной комиссией, созданной по поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.

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