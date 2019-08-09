Баку, 9 августа 2019, 11:40 — REGNUM
В Каспийском море обнаружены фрагменты потерпевшего крушение истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, сообщает 9 августа пресс-служба Минобороны Республики.
«В Каспийском море обнаружены некоторые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, МиГ-29 ВВС Азербайджана, выполняя плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана вечером 24 июля. Судьба летчика не известна.
Поиски самолета ведутся специальной комиссией, созданной по поручению министра обороны Азербайджана Закира Гасанова.
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