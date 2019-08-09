Тверь, , 11:34 — REGNUM

60% от месячной нормы осадков выпало в Твери в ночь с 8 на 9 августа. Как сообщила пресс-служба мэрии, по данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, всего выпало порядка 40 мм осадков при месячной норме августа в 68 мм.

В социальных сетях жители сообщают о подтоплении улицы Фадеева, 15 лет Октября, Резинстроя, Советской, подтопления фиксировались на кольце в «Южном», а также на проспекте Ленина и проспекте Победы. По свидетельству горожан, в глубоких лужах глохли автомобили.

В мэрии сообщили, что последствия стихии ликвидировались в течение ночи, уровень продолжились и утром: сотрудники городского спасательного отряда контролировали уровня подтопления улично-дорожной сети, помогали автомобилистам, застрявшим в лужах. Несмотря на то, что дождеприёмные колодцы были заранее прочищены, сеть ливневой канализации города на ряде участков не справилась — просто потому, что не рассчитана на столь высокую нагрузку. В течение дня МУП «ЖЭК» ведёт откачку воды на всех подтопленных улицах. Также из-за непогоды были повреждены линии электропередачи, сейчас ведутся аварийные работы. Сколько обрывов зафиксировано и сколько жителей оказались в зоне аварий, не уточняется.

Отметим, что ГУ МЧС по Тверской области распространило предупреждение о непогоде на 9 августа: ожидается очень сильный дождь и ветер до 25 метров в секунду.