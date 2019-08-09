Архангельск, , 11:25 — REGNUM

Трехлетний мальчик утонул вчера в озере Рельское в Архангельской области.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Архангельской области и НАО, по предварительным данным, ребенок гулял недалеко от дома вместе со старшими братьями. Во время прогулки он у них отпросился в туалет. Через некоторое время братья забили тревогу. В результате поисков тело мальчика обнаружили в озере.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным ведомства, с начала лета в водоемах Архангельской области утонули уже три ребенка.

«Как показывает следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также из-за оставления детей без присмотра», — отметили в пресс-службе Управления.

Добавим, что по оперативным данным ГУ МЧС по Архангельской области, с начала лета в регионе утонули 23 человека.