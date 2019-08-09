Смоленск, , 11:18 — REGNUM

В Смоленской области ликвидируют последствия непогоды, накрывшей регион вечером 8 августа и в ночь на 9 августа.

По информации «Рабочего пути», в Смоленске в МБУ «Зеленстрой» поступило несколько заявок на снос упавших стволов и веток: всего упало шесть деревьев. Никто не пострадал, но повреждения получили припаркованные автомобили, а в Заднепровском районе дерево обрушилось прямо на стену и крыльцо школы № 30. Кроме того, в разных районах региона ветер повалил 13 деревьев. Обошлось без пострадавших. А в Верхнеднепровском поселке из-за сильного дождя оказался затопленным проспект химиков — фотографии последствий ливня публикуют в социальных сетях жители.

Отметим, накануне на территории региона было объявлено штормовое предупреждение. По данным Гидрометеоцентра России 9 августа в регионах ЦФО, в том числе и в Смоленской области, ожидаются дожди и грозы при шквалистом ветре.