Чебоксары, , 11:13 — REGNUM

В Чебоксарах вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей одного из детских садов, которая фиктивно трудоустраивала в учреждение знакомых. За ущерб в размере 700 тыс. рублей, нанесённый муниципальному бюджету, ей назначено 150 тыс. рублей штрафа, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

По данным следствия, в 2014 и 2016 годах в Чебоксарах злоумышленница фиктивно трудоустраивала в детсад мужа дочери и его отца, а также дочь подчиненной, которые фактически там никогда там не работали. Правоохранителями установлено, что при этом в централизованную бухгалтерию представлялись сфальсифицированные табели учёта рабочего времени, согласно которым начислена зарплата на общую сумму 700 тыс. рублей.

Ленинский районный суд Чебоксар признал подсудимую виновной в совершении служебных подлогов (два эпизода) и мошенничестве с использованием служебного положения. Ей назначено 150 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

В управление образования администрации Чебоксар внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Отметим, что ранее в Чувашии вынесен приговор бывшему сотруднику полиции по делу о ДТП, которого обвинили в фальсификации материалов об аварии с участием четырёх машин, одна из которых принадлежала близкому родственнику подсудимого. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями и совершение служебного подлога. Суд признал его виновным и назначил 200 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

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