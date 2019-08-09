Москва, , 11:32 — REGNUM

В Москве по подозрению в краже задержан 40-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

Указано, что с заявлением о краже в территориальный отдел МВД обратился 51-летний иностранный гражданин. Он сообщил, что из его номера в гостинице, находящейся на 3-й улице Ямского Поля, были похищены деньги, личное имущество и документы.

«Общий материальный ущерб составил около 691 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что задержанный нашёл ключ от гостиничного номера иностранца, который ранее был утерян. С помощью адреса, указанного на брелоке, он проник в номер гостиницы, откуда похитил чужое имущество и скрылся.

В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключён под стражу.