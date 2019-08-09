Москва, 9 августа 2019, 11:32 — REGNUM
В Москве по подозрению в краже задержан 40-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.
Указано, что с заявлением о краже в территориальный отдел МВД обратился 51-летний иностранный гражданин. Он сообщил, что из его номера в гостинице, находящейся на 3-й улице Ямского Поля, были похищены деньги, личное имущество и документы.
«Общий материальный ущерб составил около 691 тысячи рублей», — уточнили в пресс-службе.
Сотрудники органов внутренних дел установили, что задержанный нашёл ключ от гостиничного номера иностранца, который ранее был утерян. С помощью адреса, указанного на брелоке, он проник в номер гостиницы, откуда похитил чужое имущество и скрылся.
В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключён под стражу.