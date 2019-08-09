Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM

В Свердловской области с начала 2019 года по вине водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, произошло 142 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 54 человека, а 179 свердловчан были травмированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД ГУ МВД России.

Всего с января по июль 2019 года на дорогах Свердловской области были задержаны свыше 64,4 тыс. водителей, управлявших машинами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В отношении 1180 водителей, пойманных в пьяном виде за рулём, возбуждены уголовные дела за повторное управление машинами в состоянии опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 11 августа на дорогах Свердловской области инспекторы ГИБДД проводят рейды по выявлению водителей, позволяющих себе садиться за руль в пьяном виде. Для участия в мероприятиях будет привлечено максимально возможное количество дорожных патрулей.

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