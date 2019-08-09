Бардере, , 10:49 — REGNUM

Служащие вооруженных сил Сомали застрелили потенциальную террористку-смертницу в окрестностях города Бардере. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение местных СМИ.

Известно, что женщина сошла с транспортного средства, используемого для перевозки молока в сельской местности в районе города Бардере. Выйдя из автомобиля, она бросила ручную гранату в солдат на станции.

По предварительным данным, женщина была застрелена другой группой солдат, после чего было обнаружено, что под одеждой на ней был надет пояс смертницы.

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая стремится свергнуть центральное правительство Сомали, часто использует в своих целях террористов-смертников.