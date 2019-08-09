Ярославль, , 10:44 — REGNUM

В Ярославской области пожилая женщина несколько месяцев не хоронила своего умершего мужа. История стала известна благодаря социальным сетям, где появилась видеозапись визита в квартиру сотрудников полиции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полицейских вызвали соседи, которых беспокоил неприятный запах из квартиры. Открыть хозяйка отказалась, и сотрудникам полиции пришлось вскрывать дверь. Хозяйка встретила их с крестом в руке и пыталась выгнать из квартиры. Погибший лежал на кровати, его тело успело частично мумифицироваться. Сотрудникам полиции женщина сказала, что ее муж спит. В правоохранительных органов факт обнаружения тела пока не комментируют. При этом полиция проводит проверку по факту появления видеозаписи в открытом доступе.

«По факту появления в сети Интернет видеосъемки с мобильного телефона сотрудника полиции руководством УМВД назначено проведение служебной проверки. В случае установления вины сотрудника он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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