Нижний Новгород, , 10:30 — REGNUM

В Городецком районе автомобиль въехал в группу людей, которые стояли на обочине дороги. Об этом сообщает управление ГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа. Водитель легкового автомобиля, по предварительным данным, не справился с управлением транспортным средством и выехал на обочине, где стояли несколько человек рядом с припаркованным автомобилем.

В результате аварии травмы получили семь человек, двое их которых госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в Свердловской области женщина-водитель 34-х лет, управляя легковым автомобилем, совершила наезд на двух пешеходов, девушек 17-ти лет. После ДТП автоледи скрылась с места происшествия, потом вернулась, совершила повторный наезд на одну из пострадавших девушек и вновь уехала. Обе пострадавшие девушки были госпитализированы в тяжёлом состоянии. В момент ДТП девушки шли по обочине автодороги навстречу движению.