Якутск, , 10:31 — REGNUM

Пять рейсов из аэропорта Якутска 9 августа не выпустили в Верхоянский район и Усть-Янский из-за дымовой завесы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В Батагай Верхоянского района отменены четыре рейса — местный аэропорт не принимает самолёты из-за задымленности», — пояснили в пресс-службе аэропорта Якутска.

По этой же причине задержан вылет и борта авиакомпании «Якутия» в посёлок Депутатский Усть-Янского района.

Ранее телеканал «Якутия 24» передавал, что аэропорт посёлка Усть-Куйга не принимал самолёты из-за задымления 8 августа. Рейс в посёлок Усть-Янского района авиакомпании «Якутия» вылетел 9 августа в 11:09 по якутскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за лесных пожаров в 11 районах Якутии зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций оксида углерода. По данным минздрава республики, отравлений продуктами горения у населения нет.