Москва, , 10:28 — REGNUM

Следователи предъявили жителю Москвы Айдару Губайдуллину обвинение в участии в массовых беспорядках в столице 27 июля, об этом 9 августа рассказал его адвокат Максим Пашков.

По его словам, Губайдуллину предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 («Участие в массовых беспорядках») УК РФ. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

«Вину он не признает», — цитирует ТАСС Пашкова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции оппозиции, завершившиеся массовыми задержаниями. Так, 27 июля у Мосгордумы полиция задержала более тысячи человек. Следователи возбудили по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным столичного главка МВД, у задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Всего по уголовным делам проходят 12 человек.

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