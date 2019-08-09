Екатеринбург, , 10:29 — REGNUM

В Екатеринбурге, 9 августа, в Ленинском районном суде начинается рассмотрение резонансного дела о дорожно-транспортном происшествии на улице Фурманова, в результате которого пострадали трое пешеходов. Мужчине предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса.

Как сообщил в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, на скамье подсудимых житель Екатеринбурга, который на автомобиле «Хонда» сбил женщину с коляской и мужчину прямо на пешеходном тротуаре. Он обвиняется в хулиганстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и использовании подложного документа.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, произошло 14 ноября 2018 года в Екатеринбурге.

В результате наезда, мать и её ребёнок (она везла его в коляске) были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Впоследствии им пришлось перенести операции, а ребёнок получил инвалидность.

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Впоследствии выяснилось, что управлявший «Хондой» мужчина был лишён водительских прав в августе 2018 года, а после ДТП он предъявил сотрудникам полиции фальшивые документы.

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