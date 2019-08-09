Хабаровск, , 10:26 — REGNUM

На севере Хабаровского края зафиксировано нашествие акул. Ведущие промысел в Охотском районе рыбаки находят в своих неводах крупных сельдевых и серых акул, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Акулы

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Для сурового Охотска, расположенного на самом севере Хабаровского края, нашествие акул, да ещё в таком количестве, крайне необычно — акулы обитают в теплых водах. Но по данным ихтиологов, в 2019 году в Охотском море отмечается сильное потепление. Это и может быть причиной визитов нежданных гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье отдыхающие на пляжах периодически видят заплывающих близко к берегу акул. Очередную видели в районе острова Путятина. Очевидцы утверждают, что её длина была не менее трёх метров. Отдыхающие утверждают, что видели белую акулу — «людоеда», но учёные опровергают это категорически: люди, скорее всего, видели крупный экземпляр сельдевой акулы.