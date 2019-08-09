Тюмень, , 10:17 — REGNUM

В Тюмени с начала 2019 года в отношении автопредприятий возбуждено 16 административных дел за нарушения правил перевозок пассажиров. По требованию прокуратуры они оштрафованы на 340 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В частности, в июне 2019 года после проверки городской прокуратуры ООО «Тюменьавтотранс» было оштрафовано на 30 тыс. рублей по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»). Было установлено, что 16 мая 2019 года трое водителей автобусов данного предприятия не прошли послерейсовый медицинский осмотр.

В августе 2019 года по требованию прокуратуры ООО «Автолинии» оштрафовано на 100 тыс. рублей за продолжительность рабочего дня у водителя 14 часов 55 минут при допустимой не более 12 часов.