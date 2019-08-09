Улан-Удэ, , 10:13 — REGNUM

В Бурятии пытаются потушить лесные пожары в Баргузинском и Джергинском заповедниках, а также в Забайкальском национальном парке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, площадь возгораний на особо охраняемых территориях составляет почти 800 га.

«Всего за прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению одиннадцати лесных пожаров на площади около 1608 га в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах», — сообщили в РАЛХ.

Кроме того, на территории республики под наблюдением остаются 15 термоточек в четырёх северных районах. Площадь этих «точек» составляет 65 562 га. В агентстве отмечают, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Таким образом, площадь пожаров в зоне контроля за сутки увеличилась на 10 тыс. га. Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 августа леса горели на территории в 55 тыс. га.

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