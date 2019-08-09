Красноярск, , 10:12 — REGNUM

В Красноярском крае в тушении лесных пожаров задействовано более 1400 человек, более 124 единиц техники. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в региональном минлесхозе. Кроме того, задействовано 25 воздушных судов Лесопожарного центра и МЧС.

По информации министерства, за прошедшие сутки в крае потушили 21 лесной пожар на площади более 3,2 тыс. га, в том числе 14 очагов в так называемой зоне контроля.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заверили в министерстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 9 августа в Красноярском крае действовало 130 лесных пожаров на площади 971,8 тыс. га.

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По данным краевого главка МЧС, три пожара зарегистрировано в пятикилометровой зоне от населённых пунктов.

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