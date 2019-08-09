Владимир, , 12:10 — REGNUM

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней жительницы Москвы, подозреваемой в покушении на убийство по найму группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В конце июля женщина решила устранить сожительницу своего любовника и для этого обратилась к своему знакомому с просьбой найти человека, который совершит убийство за 200 тысяч рублей. В качестве аванса она передала исполнителю 20 тысяч рублей и фотографию потерпевшей, а также сведения о ней. Подробности предполагаемого убийства они не обсуждали. В качестве доказательства женщина потребовала предъявить фотографию.

Сотрудники полиции инсценировали смерть потерпевшей, и 6 августа исполнитель предъявил подозреваемой фальшивые доказательства убийства. В момент передачи оставшейся части суммы женщину задержали, её планируют заключить под стражу. Она уже признала вину. Двое несовершеннолетних детей подозреваемой помещены в реабилитационный центр.