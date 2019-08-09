Посёлок Волот, Новгородская область, , 10:05 — REGNUM

В Новгородской области завершено расследование по факту гибели в канализационной яме 8-летнего мальчика в посёлке Волот в январе 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, перед судом по обвинению в халатности по ч.2 ст.293 УК РФ предстанет директор районного дома культуры.

Следствие считает, что обвиняемая в преступлении женщина не выполнила возложенные на неё как на руководителя учреждения обязанности по безопасному содержанию объекта канализации.

«Чтобы избежать трагедии, достаточно было исключить беспрепятственный доступ к месту нахождения септика», — считают следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8-летний мальчик погиб в канализационной яме в посёлке Волот 28 января 2019 года. Его тело было найдено в результате поисков, которые организовали родители ребёнка.

Аналогичный случай произошёл в посёлке Парфино Новгородской области в 2016 году, где в открытом канализационном колодце погибла 8-летняя девочка. 29 июля 2019 года Старорусский районный суд признал виновным в преступной халатности экс-замглавы администрации Парфинского района Олега Гордеева — бывший чиновник приговорён к двум годам колонии-поселения.

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