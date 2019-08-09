Москва, , 10:02 — REGNUM

В центре Москвы у предпринимателя отобрали рюкзак с 3,6 млн рублей, сообщает 9 августа агентство «Москва».

Ограбление произошло в районе Замоскворечье на улице Большая Пионерская. Сообщение в полицию поступило 8 августа.

По данным полиции, неизвестный в мотоциклетном костюме и шлеме ударил по лицу предпринимателя 1961 года рождения и забрал у него рюкзак с 3,6 млн рублей и банковскими картами. После этого преступник вместе с сообщником скрылся на мотоцикле чёрного цвета.

В полиции возбудили уголовное дело о грабеже.