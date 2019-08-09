Ровно, Украина, 9 августа 2019, 10:05 — REGNUM
В селе Постойное Ровенской области Украины ветер оборвал электропровод, который, вероятно, упал на бабушку с внучкой, рассказал 8 августа пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Максим Старенький в интервью изданию «Ровно вечернее».
По его словам, от удара током женщина скончалась на месте, ребёнка госпитализировали. Случай прокомментировала пресс-секретарь Ровнооблэнерго Алла Лихачёва:
Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды без электричества остались 205 населённых пунктов в шести областях Украины.
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