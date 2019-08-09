Ровно, Украина, , 10:05 — REGNUM

В селе Постойное Ровенской области Украины ветер оборвал электропровод, который, вероятно, упал на бабушку с внучкой, рассказал 8 августа пресс-секретарь областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Максим Старенький в интервью изданию «Ровно вечернее».

По его словам, от удара током женщина скончалась на месте, ребёнка госпитализировали. Случай прокомментировала пресс-секретарь Ровнооблэнерго Алла Лихачёва:

«Там оборванный электропровод линии 0,4 Кв. Предварительно — во время бури с опоры слетело гнездо аистов и оборвало провод. Сейчас мы точно не можем сказать, наступила ли на него женщина или проходили близко, потому что радиус поражения электротоком от оборванного провода, лежащего на земле, может достигать 8−12 метров. Поэтому они могли и не касаться его, а рядом проходить. Ясно лишь, что основной удар от поражения пал на женщину».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды без электричества остались 205 населённых пунктов в шести областях Украины.

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