Нью-Дели, , 16:46 — REGNUM

В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Так, в штате Креала в результате оползня два человека погибли, 70 домов разрушены. Всего из-за проливных дождей в регионе погибли не менее 20 человек за последние два дня.

Кроме того, в западных штатах Индии, Махараштре, Гоа и Карнатаке, погибли не менее 35 человек и более 200 000 были эвакуированы.

Отмечается, что сотни деревень и несколько городов в пострадавших районах Махараштры не имеют электричества и питьевой воды. Школы и колледжи во многих частях Западной и Южной Индии остаются закрытыми с понедельника, 5 августа.

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