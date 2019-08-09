Киев, , 09:54 — REGNUM

Украина разрешила российскому пассажирскому самолету Boeing-738, следовавшему из итальянского Бари в Москву, осуществить перелет над своей территорией, сообщает пресс-служба госкомпании «Украэрорух».

Отмечается, что самолету авиакомпании «Глобус» разрешили перелет над территорией Украины в связи с обходом активной грозовой деятельности.

В компании уточнили, что действовали «в рамках международных стандартов».

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Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года. Поводом для этого стали полеты российских авиакомпаний в Крым, который Киев считает «оккупированной территорией».

Отметим, что, по данным украинской государственной пограничной службы, в 2019 году число граждан России, которым не позволили въехать на Украину, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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