Благовещенск, , 09:59 — REGNUM

Профилактическую иммунизацию населения проводят медицинские службы в подтопленных районах Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во избежание различного рода заболеваний, которые могут возникнуть на подтопленных территориях, медики Приамурья проводят иммунизацию населения. Против вирусного гепатита привито 2 125 взрослых и 1000 детей, против шигеллеза привито 1500 человек, против брюшного тифа — 400 человек. Также отмечается, что по настоящее время очагов каких-либо заболеваний не выявлено.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения радиационной, химической, биологической защиты Восточного военного округа проводили работу по дезинфекции территории, подвергшейся наводнению.