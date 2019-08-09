Оренбург, , 09:47 — REGNUM

В Оренбургской области на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Илек» в багажнике машины при досмотре обнаружили крупную партию капсул, в состав которых входит сильно действующее вещество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Обнаруженные капсулы для похудения китайского производства в России запрещены для свободного оборота, поскольку содержат сильное действующее вещество. Их реализация возможно только по рецепту врача.

Изъято 450 капсул. Проводится проверка, по ее результатам примут процессуальное решение. Уголовное дело могут возбудить по статье УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ», ее санкция предусматривает максимально наказание до семи лет лишения свободы.