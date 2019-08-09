Красноярск, , 09:44 — REGNUM

В Красноярском крае в пятикилометровой зоне от населённых пунктов действуют три лесных пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 августа в ГУ МЧС по региону.

Для защиты населённых пунктов привлечены наземные аэромобильные группировки.

По данным ведомства, в течение суток в Красноярском крае от МЧС работали два самолёта Бе — 200ЧС. Они произвели 48 сливов, сбросив 576 тонн воды. Два вылета произвёл вертолёт Ми-8.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС из-за лесных пожаров. На утро 9 августа в регионе зарегистрировано 130 лесных пожаров на общей площади 971,8 тыс. га.

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