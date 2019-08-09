Санкт-Петербург, , 09:40 — REGNUM

Молодой человек, угнавший автомобиль, задержан в Петербурге при попытке уйти от полицейской погони. Попытка не удалась, угонщик задержан после ДТП со служебным автомобилем полиции.

Как рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 9 августа около 01:00 наряд ДПС на проспекте Народного ополчения обратил внимание на автомобиль ВАЗ, находившийся на АЗС.

Полицейские проверили машину по базе данных и выяснили, что она числится в угоне.

«Водитель «Жигулей», увидев полицейских, попытался скрыться, однако не справился с управлением и совершил ДТП с полицейским «УАЗ-Патриот». Злоумышленник задержан», — отметили в пресс-службе Главка МВД.

Задержанный — ранее судимый 19-летний петербуржец, его доставили для процессуальных действий в отдел полиции.

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